Centrais sindicais levarão documento com suas pautas prioritárias aos presidenciáveis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As centrais sindicais apresentarão um documento que levarão aos presidenciáveis com as pautas que consideram as mais relevantes para os próximos anos.

O texto será divulgado na quinta-feira (7) no principal evento anual das centrais, a Conclat (Conferência Nacional da Classe Trabalhadora).

Entre os destaques estão a revogação de pontos da reforma trabalhista, do teto de gastos e da autonomia do Banco Central, o reconhecimento de vínculo empregatício de trabalhadores por app, o fortalecimento do Ministério do Trabalho, a reversão do processo de desindustrialização e a retomada da ampla cobertura vacinal dos brasileiros.

Outros pontos que serão levantados serão a priorização da cooperação Sul-Sul, a implementação de políticas de aumento da progressividade dos impostos, o aumento da tributação sobre grandes heranças e riquezas, lucros e dividendos e a revogação do decreto que criou o programa nacional das escolas cívico-militares.