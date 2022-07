Centrais defendem emenda que amplia benefícios, mas criticam governo

Apesar da defesa da emenda, as centrais criticam o governo de Jair Bolsonaro (PL) pela falta de políticas de defesa do emprego e combate à pobreza. "Reiteramos que o atual governo nunca apresentou um plano para enfrentar os problemas básicos do país".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro das principais centrais sindicais do país defenderam em nota conjunta a aprovação da proposta de emenda constitucional que amplia benefícios sociais do governo.

