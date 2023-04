Celebração da Inconfidência tem Zema, Temer, Moro e música de 'Game of Thrones'

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A cerimônia de entrega de Medalhas da Inconfidência Mineira, liderada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), teve homenagens ao ex-presidente Michel Temer (MDB), ao senador Sergio Moro (União Brasil-PR), além da execução da música-tema de "Game of Thrones", série conhecida pelo enredo que envolve tramas políticas.

A entrega das honrarias em homenagem a Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira, foi realizada na manhã desta sexta-feira (21) em Ouro Preto (100 km de Belo Horizonte).

Potencial candidato à Presidência da República em 2026, Zema exaltou o legado de Michel Temer e classificou como "responsável por afastar o fantasma da ruptura institucional" no país o ex-presidente, que ascendeu ao cargo após o impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT).

O governador de Minas Gerais também fez indiretas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao defender medidas aprovadas no governo Temer, como a PEC do Teto de Gastos e a Lei das Estatais, que estão sendo revisadas neste início de gestão do petista.

"Estamos atentos para que estas conquistas alcançadas não sofram retrocessos. [...] Se há necessidade de ajustes, devemos estar atentos para que sejam realizados sem alterar o ponto central que é uma cobrança a governantes para que gastem menos que arrecadam", afirmou.

A PEC do Teto de Gastos deve ser substituída pelo novo arcabouço fiscal proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerado mais brando em relação a aumento de gastos na área social. O projeto tramita nesta semana na Câmara dos Deputados.

Temer retribuiu os elogios e chamou Romeu Zema de "paladino da administração correta", ao elogiar a gestão do governador mineiro.

Zema também criticou a possibilidade de mudanças na Lei das Estatais e aproveitou para elogiar Sergio Moro pela condução da Operação Lava Jato.

Além de Temer e Moro, também foram agraciados com medalhas parlamentares influentes como o presidente da União Brasil, Luciano Bivar, o líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento, e a presidente do Podemos, Renata Abreu.

Mesmo cercado por aliados, Zema teve que ouvir um discurso duro de prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo (PV). Ele fez cobranças ao governo estadual, criticou as empresas envolvidas na tragédia de Mariana e disse que Tiradentes, se vivo fosse, lideraria os mineiros na luta contra a "ditadura das mineradoras".

O governador mineiro ainda ouviu gritos de "fora Zema" no encerramento do primeiro ato da solenidade, que aconteceu na Praça Tiradentes.

A cerimônia começou por volta das 9h30, quando Zema e Temer passaram em revista as tropas dos Dragões da Inconfidência, participaram do hasteamento da bandeira, colocaram flores no monumento ao mártir da Inconfidência Mineira.

Também acompanharam uma salva de 21 tiros realizada na Praça Tiradentes e a chegada do fogo simbólico ao som da música-tema de "Game of Thrones".

Temer foi agraciado com condecorado com o Grande Colar da Inconfidência, mais alta honraria do estado de Minas Gerais. Ao todo, 170 pessoas foram agraciadas com medalhas pelo governo mineiro.

Eleito em 2018 e reeleito em 2022 com um discurso liberal focado na responsabilidade fiscal e corte de gastos, Zema foi um crítico dos gastos do governo anterior do petista Fernando Pimentel com eventos e concessão de medalhas.

No início de sua gestão, ele prometeu manter apenas a Medalha de Inconfidência. Meses depois, contudo, ele foi agraciado com a medalha Juscelino Kubitschek.

Nesta semana, Zema esteve envolvido em outra polêmica relacionada a gastos. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou projeto de lei que aumenta de forma retroativa o salário do governador 258%. Com o aumento, o salário do chefe do Executivo passa de R$ 10,5 mil para R$ 37,5 mil.