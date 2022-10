Castro tem 48% dos votos válidos e Freixo fica com 32%, diz Quaest

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa realizada presencialmente pelo Instituto Quaest, contratada pelo Banco Genial e divulgada neste sábado (1º), aponta o atual governador do Rio de Janeiro Claudio Castro (PL) à frente na disputa eleitoral para o governo do estado, com 48% das intenções de votos válidos. Ele é seguido pelo deputado federal Marcelo Freixo (PSB), que obteve 32% dos votos válidos. Esta é a última pesquisa antes do primeiro turno eleitoral, que ocorre neste domingo (2).

Em seguida, aparece o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), com 10%. Paulo Ganime (Novo) fica com 5% e configura empate técnico com Cyro Garcia (PSTU) e Wilson Witzel (PMB), que têm 2% cada um, e com Juliete Pantoja (UP), que fica com 1%. Os demais não pontuaram.

Votos válidos são os com exclusão de brancos, nulos e indecisos. No caso de Castro, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e sua própria pontuação, ele tem entre 46% e 50% dos votos válidos. Segundo a Lei das Eleições do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), para o candidato ganhar o pleito sem necessidade de 2º turno ele precisa de 50% dos votos válidos mais 1.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas face a face entre os dias 25 de setembro e 1º de outubro. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número RJ-05821/2022 e custou R$ 139.500,00.

Sobre o instituto

O Quaest é um instituto de pesquisas com sede em Belo Horizonte. Até 2020, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a empresa realizava pesquisas eleitorais só em Minas Gerais. Hoje, faz levantamentos sobre intenções de voto para presidente, governador e para o Senado em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia.

O instituto tem uma parceria com a Genial Investimentos, a qual financia levantamentos para as eleições de 2022. As pesquisas são realizadas com entrevistas presenciais.

Primeiro turno

Votos válidos

- Cláudio Castro (PL): 48%

- Marcelo Freixo (PSB): 32%

- Rodrigo Neves (PDT): 10%

- Paulo Ganime (Novo): 5%

- Cyro Garcia (PSTU): 2%

- Wilson Witzel (PMB): 2%

- Juliete Pantoja (UP): 1%

- Eduardo Serra (PCB): 0%

- Luiz Eugênio Honorato (PCO): 0%