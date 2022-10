Castro tem 44% dos votos válidos no RJ, seguido por Freixo, com 35%, diz Datafolha

Num terceiro pelotão vêm Paulo Ganime (Novo), com 4%, Wilson Witzel (PMB), Eduardo Serra (PCB) e Juliete (UP), todos com 2%, e Cyro Garcia (PSTU) e Luiz Eugênio (PCO), com 1%. Witzel, porém, teve a candidatura barrada devido à punição imposta na ação de impeachment que o afastou de vez do cargo em abril de 2021. Segundo o TRE-RJ, os votos dados a ele serão considerados nulos.

Na simulação de primeiro turno, os dois líderes seguem distantes do ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), que registrou 10% dos votos válidos. Apoiado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), ele não conseguiu melhorar o desempenho após 45 dias de campanha eleitoral.

O levantamento, contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, foi realizado na sexta-feira (30) e neste sábado e entrevistou 2.550 eleitores em 40 municípios no estado. A pesquisa está registrada no TSE sob o número RJ-07599/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

