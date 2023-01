Castro fala em 'eterna gratidão' por Bolsonaro e prega parceria com Lula

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), agradeceu nesta segunda-feira (2) Jair Bolsonaro durante discurso ao mesmo tempo em que fez um aceno em busca de investimento do governo Lula (PT).

"Nos próximos quatro anos, temos novos desafios que requerem interlocução com o governo federal. A pauta de investimentos em infraestrutura é robusta e tem ganhos que transbordam as dívidas do nosso estado", disse Castro.

Ele deu posse a seus 32 secretários —entre eles, seu vice, Thiago Pampolha (União Brasil).

Além do PL, Castro montou um amplo arco de alianças, dando secretarias importantes a nomes ligados aos ex-governadores Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão, ambos presos pela Lava Jato do Rio.

Este é o caso de Rafael Picciani (Esporte), filho do ex-presidente da Alerj Jorge Picciani, e Dr. Luizinho (Saúde), que ocupou o cargo na gestão Pezão.

AFASTAMENTO DO BOLSONARISMO

Depois de se apoiar nos bolsonaristas para governar em seu primeiro mandato, Castro ensaia desde a campanha um afastamento da extrema-direita.

Ontem, Castro foi à posse de Lula e foi criticado por bolsonaristas nas redes sociais.

O agradecimento a Bolsonaro visa manter as pontes com os aliados do ex-presidente, que formam a maior bancada na Alerj.

Saia justa em posse

Castro passou por um constrangimento em sua posse ontem (1º): o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), disse ao seu lado, durante a sessão, que Bolsonaro "só fez maltratar o estado".

No discurso de ontem, Castro evitou nacionalizar o debate, sem citar Bolsonaro ou Lula, ainda que indiretamente.