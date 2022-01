Caso Wal do Açaí chega a três anos e meio sem conclusão na reta final do mandato de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No mês em que Jair Bolsonaro (PL) inicia o último ano de seu atual mandato presidencial, a investigação sobre Wal do Açaí, a funcionária fantasma que ele empregava em seu gabinete na Câmara dos Deputados, completa três anos e meio sem conclusão. Nesse período, Walderice Santos da Conceição reformou sua loja na Vila de Mambucaba, teve péssimo desempenho na candidatura a vereadora de Angra dos Reis (RJ) e foi nomeada para um cargo que continua exercendo na prefeitura da cidade. Em 2018, o jornal Folha de S.Paulo revelou que o então deputado usava verba da Câmara para ter Wal como assessora, que trabalhava vendendo açaí e prestava serviços particulares a Bolsonaro durante horário de expediente da Câmara. O procurador responsável pelo caso, João Gabriel Queiroz, chegou a se afastar em dezembro de 2019 para fazer mestrado na Espanha. No período, o procedimento passou por gabinetes, mas ninguém tocou o inquérito. Questionada pela reportagem, a Procuradoria da República do DF disse, por meio da assessoria de imprensa, que o caso tramita sob sigilo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.