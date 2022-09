Casal Moro já gastou R$ 1,1 milhão em advogados na campanha

A campanha de Moro afirma que o cálculo dos honorários do advogado Gustavo Guedes tem relação com a perspectiva de volume de trabalho e ressalta que declarou de saída os valores integrais dos contratos, o que possivelmente nem todas as candidaturas fizeram.

