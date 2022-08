Carta pela democracia reúne quase 2 mil militares e mais de 8 mil policiais

A "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito" chega à manhã da cerimônia em que será lida com mais de 910 mil assinaturas.

A autenticidade das autodeclarações tem sido conferida com dados disponibilizados pela Receita Federal. O mecanismo evita que fraudadores tumultuem a lista de signatários -como ocorreu quando tentaram inserir o nome do ex-juiz e pré-candidato ao Senado Sergio Moro (União) sem o seu aval.

Segundo levantamento feito por articuladores do documento e do site Estado de Direito Sempre!, que coleta as assinaturas, 8.281 policiais e 1.894 militares aderiram ao manifesto.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A carta em defesa da democracia que será lida nesta quinta-feira (11) na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, alcançou até mesmo policiais e militares, grupos que compõem a base do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro (PL).

