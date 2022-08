Carta em defesa da democracia interrompe coleta de assinaturas por início da campanha eleitoral

Entre os que endossaram a carta estão banqueiros como Roberto Setubal e Pedro Moreira Salles, do Itaú, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) como Celso de Mello, Joaquim Barbosa e Nelson Jobim, empresários como Eduardo Mazzilli, da Votorantim, Pedro Passos, Guilherme Leal e Fabio Barbosa, da Natura, e Walter Schalka, da Suzano, e artistas e personalidades como Chico Buarque e Luciano Huck.

Na última quinta (11), o documento foi lido em ato na Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo. Na mesma data, a Carta atingiu a marca de 1 milhão de assinaturas, 16 dias após sua adesão ter sido aberta ao público por meio do site Estado de Direito Sempre!. Até as 19h desta segunda (15), o documento tinha 1,082 milhão de signatários.

