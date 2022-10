Carta de nipo-brasileiros em apoio a Lula ultrapassa 2.000 assinaturas

Entre os signatários estão o arquiteto Rodrigo Ohtake, a atriz Ana Hikari, o ex-secretário de Administração Penitenciária de São Paulo Nagashi Furukawa, a cineasta Olga Futemma, a assistente social Wilma Kiyoko Vieira da Motta, viúva do ex-ministro das Comunicações Sérgio Motta, e o ex-presidente do Instituto Lula Paulo Okamotto.

O manifesto afirma que Jair Bolsonaro (PL) "não honra a democracia brasileira, comprometendo o presente e o futuro da nação" e "vulnerabiliza as minorias". E segue: "Os valores e princípios éticos, que herdamos de nossos antepassados, não condizem com a postura ameaçadora à democracia brasileira do atual presidente da República".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A comunidade nipo-brasileira lançou nesta quarta-feira (19) uma carta aberta em apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições deste ano. O documento já soma 2.300 assinaturas.

