Carro invade espelho d'agua do Ministério da Justiça e polícia suspeita de atentado

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um carro branco invadiu o espelho d'água do Ministério da Justiça no início da madrugada desta segunda-feira (16), o que levou autoridades a suspeitar de um atentado.

De acordo com relato de policiais militares feitos à Folha de S.Paulo, o veículo foi abandonado e ninguém havia sido preso. Ainda de acordo com os policiais, foi encontrado um objeto de madeira amarrado ao acelerador para manter o carro em movimento mesmo sem motorista.

O esquadrão antibombas do Bope (Batalhão de Operações Especiais) da Polícia Militar do Distrito Federal foi acionado, mas os policiais apenas fizeram o isolamento da área e de parte das pistas de trânsito, já que a área é de jurisdição da Polícia Federal.

Ainda de acordo com informações preliminares, câmeras do Ministério da Justiça vão ser acessadas para buscar o autor ou autores do ato. O Ministério da Justiça fica na Esplanada dos Ministérios, próximo à Praça dos Três Poderes, local onde estão o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal.