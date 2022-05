Carro de Lula escapa de cerco de bolsonaristas em Campinas

SÃO APULO, SP (FOLHAPRESS) - O carro em que estava o ex-presidente Lula foi cercado por bolsonaristas, na tarde desta quinta-feira (5), na cidade de Campinas, interior de São Paulo.

Usando camisetas da seleção brasileira de futebol e segurando bandeiras do Brasil, o grupo xingou o petista enquanto o veículo em que ele estava tentava passar.

A manifestação ocorreu em frente a um condomínio onde Lula esteve no local para um almoço. O incidente ocorreu no momento em que ele deixava o local.

Questionada se existem planos de aumentar a segurança do petista durante este ano eleitoral, a assessoria de imprensa de Lula afirmou que não comenta questão de segurança, mas disse que ela já está adequada.

Afirmou também que o ex-presidente cumpriu toda a sua agenda programada e que no fim desta quinta compareceu a um ato com milhares de pessoas na Unicamp.

Segundo a assessoria de Lula, ninguém se feriu e nada foi quebrado.

No vídeo é possível ver os manifestantes xingando também a equipe do ex-presidente que estava no local, inclusive com ofensas dirigidas aos seguranças do líder do PT —um deles segurava uma arma.

Nas imagens, o momento mais agitado ocorre quando um dos seguranças de Lula retira uma faixa que estava pendurada em um carro estacionado. Na faixa estava escrito "Lula Lixo". Alguns manifestantes perseguiram o segurança com xingamentos, o que elevou a tensão.