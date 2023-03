Carro cai no espelho d'água do Palácio do Planalto

Segundo relatos de quem presenciou a cena, o motorista de uma Mitsubishi Pajero preta tentava dar ré quando caiu no lago do prédio onde trabalha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um carro caiu no espelho d'água do Palácio do Planalto na noite desta terça-feira (21).

