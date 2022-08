Carol Braz pretende criar centro de realibitação de dependentes químicos no Amazonas

Manaus/AM - Em seu plano de governo, apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a candidata pedetista ao Governo do Amazonas, Carol Braz, afirmou que vai criar um Centro de Referência em Reabilitação para Atendimento de Dependentes Químicos, em parceria com o Governo Federal e parceiros locais e internacionais.

Além disto, de acordo com o documento, entre outras ações de saúde preparadas pelo seu governo caso seja eleita, estão a implantação do Centro de Referência para Atendimento e Tratamento de Pessoas com Deficiência e o fortalecimento de serviços de Saúde Mental, ampliando leitos psiquiátricos em hospitais gerais de referência.

Formada em Direito, a candidata tem forte bagagem profissional sendo aprovada em seis concursos públicos. Foi escrivã de Polícia Civil; analista do TRE do Amazonas; defensora pública do Amazonas.

Foi ainda aprovada na prova teórica para Delegado da Polícia Federal, procuradora Geral do Estado do Amazonas, juíza do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima e procuradora de Contas do Ministério Publico de Contas do Estado de Roraima.