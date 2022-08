Carol Braz participa de culto com membros da Igreja Adventista de Manaus

A candidata postou um vídeo do encontro por meio das redes sociais. Nas imagens, é possível perceber que houve um culto com os presentes.

Manaus/AM - Para garantir voto de evangélicos da Igreja Adventista, a candidata do PDT ao cargo de governadora do Amazonas, Carol Braz, se reuniu na noite dessa terça-feira (23) com jovens e crianças desbravadores.

