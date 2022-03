Carol Braz lança pré-candidatura ao Governo e fala sobre ameaças ao Amazonas

Manaus/AM - A defensora pública Carol Braz lançou oficialmente sua pré-candidatura ao Governo do Amazonas nesta quinta-feira (17) pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), e durante seu discurso falou sobre as ameaças que o estado tem sofrido. O evento também lançou o ex-deputado estadual Luiz Castro (PDT) como pré-candidato ao Senado.

A pré-candidata agradeceu o voto de confiança dos eleitores e afirmou sua independência para lidar com as questões que ameaçam o Amazonas nos âmbitos estadual e federal.

“Com relação ao IPI, a gente precisa perceber que essas manobras do Governo Federal só prejudicam o Amazonas. O presidente Bolsonaro, ao declarar que pretendia diminuir a alíquota em 50%, optou por 25% e gerou muita insegurança jurídica, afastando as empresas por causa do pânico. Temos de fortalecer o Amazonas, diversificando as matrizes econômicas, fazendo o que o Ciro disse. Temos os nossos produtos. Por que as nossas indústrias não processam o que nós produzimos? Devemos trabalhar com as potencialidades de cada município. Seremos um estado rico por inteiro. Não podemos ser um estado próspero, com povo pobre”, posicionou-se Carol Braz.

A solenidade contou com a presença do pré-candidato a presidente da República, Ciro Gomes (PDT-CE) e do presidente e vice do partido, Carlos Lupi e de Miguelina Vecchio, respectivamente.