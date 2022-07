Carol Braz e moradores do Cidade Nova conversam sobre oportunidade de emprego e renda

Manaus/AM - A pré-candidata ao Governo do Amazonas, defensora Carol Braz (PDT), esteve nesta segunda-feira (4), com moradores do bairro Cidade Nova, na Zona Norte, conversando sobre oportunidade de emprego e renda que a população pode conseguir com as políticas públicas que a equipe de pré-candidatos do PDT está disposta a oferecer.

“Política não existe velha ou nova, existe a política errada e certa. E nosso grupo que está aqui, está trazendo um movimento de pessoas que acreditam que numa política do bem, do que é certo. Estamos colocando nossos nome numa pré-candidatura, numa pré-campanha para vocês conhecerem e saberem que existe opção, que a gente não está refém desses nomes que todo mundo já conhece, e que esse tipo de experiência que eles têm, a gente tá deixando de lado, não é essa experiência que a gente quer”, explicou a defensora.

O pré-candidato ao Senado pelo PDT, Luiz Castro, também esteve na reunião dialogando com a comunidade.