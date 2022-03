Carol Braz defende ampliar rede de proteção em Conselhos Tutelares no Amazonas

A pré-candidata do Governo do Amazonas, a defensora pública Carol Braz (PDT), esteve no município de Presidente Figueiredo nesta segunda-feira (28), participando do primeiro encontro de formação dos Conselheiros Tutelares da calha do médio Amazonas, para dialogar as ações para ampliar a rede de proteção para crianças e adolescentes em situações de risco.

“Precisamos ampliar a rede de proteção e oferecer todas as condições necessárias pro conselho tutelar exercer o seu trabalho adequadamente e possa atender de forma eficaz a sociedade”, escreveu a defensora nas redes sociais.

Carol ainda agradeceu o apoio do presidente do Fórum Estadual dos Conselheiros Tutelares do Amazonas (FECTAM), Eriveltis Sabino Castelo, que também esteve no evento.

“Eriveltis mostra que tem compromisso com as pessoas e coragem ao colocar seu nome como pré-candidato a Deputado Estadual para lutar e vencer junto abraçando essa pauta”, disse.