Carla Zambelli diz que está em UTI após 'mal-estar súbito'

O UOL entrou em contato com a Rede D'Or, operadora do Hospital DF Star, e aguarda posicionamento.

No mês passado, a deputada fez uma vaquinha pedindo ajuda para pagar condenações judiciais e indenizações. Ela conseguiu bater a meta R$ 100 mil. Em seguida, viajou para a Coreia do Sul. De acordo com ela, a" missão oficial foi autorizada pela Câmara, as passagens e hospedagens estão custeadas pela Universal Peace Federation".

Zambelli diz que deve ficar no hospital até a próxima segunda-feira (22) ou terça (23). No vídeo, ela pede ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para que possa votar à distância.

A deputada relatou ter vários problemas de saúde desde pequena, incluindo infecções no rim e um tumor no cérebro. Ela ainda teria pegado Covid-19 durante a internação, segundo a assessoria.

Zambelli afirma que está na UTI do Hospital DF Star, na capital federal. Ela contou que se sentiu mal dois dias depois de voltar de viagem, e o médico recomendou que ela fosse internada para fazer exames. "Estou bem, na medida do possível", afirmou.

