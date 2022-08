Capitais têm panelaços durante entrevista de Bolsonaro ao JN

Ao longo da pandemia da Covid-19, panelaços foram promovidos em grandes cidades do país como forma de protesto durante pronunciamentos do presidente da República em rede nacional.

No centro de São Paulo, houve gritos de "fora, Bolsonaro" e "genocida". Também aconteceram manifestações de apoio ao ex-presidente Lula (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto.

No Rio, ocorreram em Botafogo e Ipanema, na zona sul, e em Salvador, no Vale do Canela. Também houve registros em Brasília e em Porto Alegre, entre outras capitais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grandes cidades do país tiveram panelaços na noite desta segunda-feira (22) durante a transmissão da entrevista do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Jornal Nacional.

