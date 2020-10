Candidatos à Prefeitura de São Paulo participam de sabatina da Folha/UOL a partir desta segunda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha e o UOL iniciam nesta segunda-feira (19) uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo.

As entrevistas, ao longo de três semanas, serão realizadas sempre às 10h.

O primeiro entrevistado será Antônio Carlos Silva (PCO). Na quarta (21), será a vez de Levy Fidelix (PRTB). Foram convidados todos os 14 candidatos.

Líder na última pesquisa do Datafolha, divulgada no dia 8, o candidato Celso Russomanno (Republicanos) encerra o ciclo de sabatinas no dia 6 de novembro.

A entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo serão feitas por Camila Mattoso, editora da coluna Painel da Folha, e Diogo Schelp, colunista do UOL.

As sabatinas podem ser acompanhadas no site da Folha e do UOL e também nas redes sociais Facebook, Twitter e YouTube.

Além das entrevistas com os postulantes da disputa paulistana, candidatos ao comando de outras seis capitais brasileiras (Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro) participam de uma série de sabatinas iniciadas no último dia 5.

Confira as datas das sabatinas com candidatos em SP

19.out, às 10h - Antonio Carlos Silva (PCO)

21.out, às 10h - Levy Fidelix (PRTB)

22.out, às 10h - Orlando Silva (PC do B)

23.out, às 10h - Marina Helou (Rede)

26.out, às 10h - Filipe Sabará (Novo)

27.out, às 10h - Vera Lúcia (PSTU)

28.out, às 10h - Joice Hasselmann (PSL)

29.out, às 10h - Andrea Matarazzo (PSD)

30.out, às 10h - Jilmar Tatto (PT)

2.nov, às 10h - Arthur do Val (Patriota)

3.nov, às 10h - Márcio França (PSB)

4.nov, às 10h - Guilherme Boulos (PSOL)

5.nov, às 10h - Bruno Covas (PSDB)

6.nov, às 10h - Celso Russomano (Republicanos)