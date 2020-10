Candidatos de SP propõem serviços de saúde mental e aulas extras para o pós-pandemia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando o assunto é coronavírus, os candidatos à prefeitura de São Paulo focam na recuperação em um cenário pós-pandemia nos planos de governo apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entre os nove programas analisados pela reportagem, há sugestões para diminuir a defasagem pedagógica causada pelo fechamento das escolas na quarentena, ampliação de serviços de saúde mental e projetos para geração de empregos.

Fazem parte do levantamento os planos de governo de Bruno Covas (PSDB), Joice Hasselmann (PSL), Jilmar Tatto (PT), Guilherme Boulos (PSOL), Filipe Sabará (Novo), Arthur do Val (Patriota), Andrea Matarazzo (PSD), Márcio França (PSB) e Celso Russomanno (Republicanos).

A educação é uma das áreas que mais ganha atenção nos planos dos candidatos para minimizar os impactos da pandemia. O atual prefeito da capital, Bruno Covas, por exemplo, propõe garantir a recuperação do calendário escolar --medida que aparece nos projetos de outros candidatos.

Russomanno, que lidera a disputa para a prefeitura segundo o Datafolha, apresenta o que chama de "medidas emergenciais" para recuperar defasagem pedagógica.

Entre elas, ele propõe treinamento para professores e colaboradores seguirem os protocolos de higiene, semana de readaptação de alunos --que inclui brincadeiras para conscientizar sobre o distanciamento e protocolos sanitários--, reforço escolar contraturno e contratação temporária de professores.

Na mesma área, Márcio França pretende abrir as unidades de ensino aos finais de semana para recuperar atraso no calendário. Já Andrea Matarazzo sugere ampliar a rede de pré-escolar para reduzir o número de crianças por sala e para atender aumento da demanda gerada por pais que tiraram seus filhos da rede particular de ensino e "realizar um diagnóstico" sobre o impacto da pandemia na formação dos alunos.

Ampliar o número de profissionais nas escolas no retorno às aulas também está entre as propostas de Guilherme Boulos, que sugere adequação das escolas para cumprimento dos protocolos sanitários. Ele pretende garantir equipamentos eletrônicos e internet para os estudantes durante o período de pandemia.

A medida de educação a distância e de distribuição de aparelhos eletrônicos aparece no plano de França e no de Filipe Sabará. O último afirma que "a tecnologia será disseminada nas escolas para fazer frente a condições de contingência" e auxiliar crianças como reforço escolar.

Já a candidata Joice Hasselmann sugere a distribuição de tablets e computadores para alunos que se enquadrem em critérios socioeconômicos que não estão especificados no plano.

Na área da saúde, Covas propõe o programa denominado de "Toda Vida Importa", uma ampliação de serviços e preparação da rede municipal para "desafios futuros que a pandemia vai gerar". Entre eles, cita as áreas de nefrologia, saúde mental, e combate de obesidade.

O candidato do PSDB propõe manter a ampliação da oferta de vagas, leitos e equipamentos "de maneira vigilante em relação aos riscos resultantes do novo coronavírus".

A expansão da telemedicina, modelo impulsionado durante a pandemia de coronavírus, também aparece entre as propostas de Covas e de outros candidatos.

O atual prefeito, por exemplo, fala em ampliar o acesso e treinar 60 mil profissionais para atendimento remoto. Boulos propõe intensificar os atendimentos não presenciais "com identificação de caso, orientações emergenciais e assistência remota". Já Hasselmann afirma que a prática "oferece uma janela de oportunidade para a implantação de uma nova estrutura de atendimento".

O uso da tecnologia também aparece nos planos de governo de Jilmar Tatto e Andrea Matarazzo.

Márcio França pretende renovar o sistema de saúde com foco na antecipação de futuras pandemias --não há detalhes de como seria o programa. Ele também propõe abrir as unidades de saúde aos finais de semana para zerar fila de exames e consultas e fortalecer serviços relacionados à saúde mental.

No plano de governo de Matarazzo também aparece a ampliação de serviços de UBS, Amas e hospitais com atendimento nos fins de semana.

Para a retomada econômica do pós-pandemia, candidatos apostam em programas de distribuição de renda e geração de novos empregos.

Covas afirma que abrirá mais de 49 mil empregos com programa de construção de novas moradias e que novos investimentos em infraestrutura vão "contribuir com a recuperação da economia" e "intensificar o desenvolvimento local".

No programa de Boulos, ele apresenta o projeto denominado "Renda Solidária" para cerca de um milhão de pessoas para que "nenhuma família vulnerável em São Paulo fique sem uma renda mínima". O candidato do PSOL também sugere contratação de mão de obra em diversos serviços, como os de zeladoria.

Na proposta que denominou de "onda emergencial", França promete a criação de trabalhos com regime de 6 horas por dia, três vezes por semana, para serviços de manutenção e limpeza. Já o candidato do PT propõe complementar do Bolsa Família e instituir programa de renda básica.

Segundo o monitor da Folha de S.Paulo, que estima a velocidade da doença em cidades e estados do país, a cidade de São Paulo entrou, na semana do dia 10 de setembro, em estágio desacelerado de casos do novo coronavírus.

A capital paulista foi um dos epicentros do coronavírus no Brasil --até o final de semana, chegou a 343.892 casos de coronavírus e 13.118 mortes pela doença.

Um levantamento feito pela agência Lupa também a partir dos planos de governo mostra que apenas 5 dos 14 candidatos à prefeitura de São Paulo propõem ações concretas contra o novo coronavírus.

Veja abaixo as principais propostas apresentadas pelos candidatos segundo levantamento da agência. A lista está organizada conforme a intenção de votos aferida pela pesquisa Datafolha divulgada no último dia 24.

Celso Russomanno (Republicanos)

As propostas são direcionadas à atenção básica, priorizando quatro eixos de atuação: implantação da telemedicina, adoção de prontuário eletrônico, integração dos sistemas das unidades de saúde e criação do programa O Médico é Meu, que fortalece equipes de saúde comunitária. Russomanno não faz menção ao coronavírus em suas propostas para a saúde.

Bruno Covas (PSDB)

Covas promete expandir o atendimento do sistema de saúde pública paulistano "de maneira vigilante em relação aos riscos resultantes do novo coronavírus". O atual prefeito ainda se compromete em ampliar o hospital Sorocabana e colocar em pleno funcionamento os hospitais Parelheiros e Brasilândia. Ele também promete a implantação da telemedicina na cidade.

Guilherme Boulos (PSOL)

Boulos comprometeu-se a atacar os problemas causados pela crise do coronavírus intensificando as testagens, aumentando o uso da telemedicina e abrindo novos leitos hospitalares e de UTI, entre outras medidas. Também propôs melhorar a assistência básica, a gestão do orçamento na área, o acolhimento mental e o atendimento à população de rua.

Márcio França (PSB)

Para amenizar os impactos da pandemia, propõe medidas de assistência social --como fortalecer o atendimento das pessoas que desenvolveram depressão na crise sanitária-- e ampliação de horários para reduzir as filas de exames e consultas. Também fala em integrar e informatizar os sistemas da rede pública de saúde, além de reformar e construir hospitais.

Jilmar Tatto (PT)

Quer ampliar as testagens do coronavírus. Prometeu usar a tecnologia para obter dados sobre saúde, além de reduzir o tempo para agendamentos. Também quer adotar a telemedicina, ampliar a atenção básica e as equipes de saúde da família e retomar a administração de equipamentos de saúde, administrados por organizações sociais, que apresentem falhas.

Arthur do Val (Patriota)

Promete buscar alternativas para modernizar e otimizar a marcação de consultas, evitando a formação de filas. Fala ainda em integrar os sistemas da rede pública de saúde. Para otimizar a realização de exames, propõe PPPs (parcerias público-privadas) com laboratórios particulares. Também menciona a intenção de criar centros de acolhida para dependentes de crack.

Andrea Matarazzo (PSD)

Suas propostas prometem a otimização dos serviços de atenção básica e a modernização dos sistemas da rede de saúde municipal. Pretende instituir o funcionamento das UBSs, AMAs e hospitais em todos os turnos e aos finais de semana, modernizar a infraestrutura hospitalar, inaugurar pronto-socorros odontológicos e implementar a telemedicina.

Vera Lúcia (PSTU)

Defende que a quarentena deve permanecer de forma rígida, com garantia de emprego e renda, e testagem em massa até a descoberta de uma vacina para o coronavírus. Propõe que a saúde seja 100% pública, administrada pelo Estado e supervisionada por conselhos populares. Também sustenta que os hospitais e laboratórios privados sejam estatizados.

Joice Hasselmann (PSL)

Promete a modernização da saúde, com integração de sistemas e uso da telemedicina. Defende a utilização de big data para reunir informações sobre os pacientes e, inclusive, sugere adoção de biometria facial para reconhecimento das pessoas. Sobre a telemedicina, a candidata defende que o modelo pode substituir a fiscalização da vigilância sanitária.

Levy Fidelix (PRTB)

Quer implementar a telemedicina. Prometeu ainda criar os "motomédicos" e "motorremédios", buscar mais recursos, por convênios, para contratar médicos e melhorar atendimento, fundar o Pasp (Plano de Atendimento à Saúde do Paulistano e oferecer bolsas para residentes em medicina. As últimas duas propostas, no entanto, já são realidade no SUS.

Marina Helou (Rede)

Defende estruturar a Estratégia Saúde da Família para diagnosticar casos da Covid-19, monitorar e rastrear as pessoas contaminadas. Em atenção básica, quer levar os médicos da família a 100% da população. Também propõe instituir o atendimento 24 horas nas AMAs (Assistência Médica Ambulatorial) e promete aumentar o orçamento dos CAPs (Centros de Atenção Psicossocial), fazendo capacitação contínua dos profissionais.

Orlando Silva (PC do B)

Não apresentou nenhuma proposta objetiva na área da saúde. Ele menciona o setor de forma genérica e, em um trecho de seu programa, se compromete a "cuidar de quem mais precisa". O plano de Silva diz que, como nem todas as UBSs contam com equipes completas, "as unidades localizadas nas regiões com os piores indicadores serão as primeiras a serem reforçadas".

Filipe Sabará (Novo)

Sugere a implementação de prontuário eletrônico e da telemedicina, ampliação da Estratégia Saúde da Família, centrada na prevenção e reestruturação da aplicação do orçamento na área, que deixaria de ser por número de pessoas atendidas, ou horas trabalhadas, para ser feito por procedimentos realizados, como ocorre em planos de saúde privados.

Antônio Carlos Silva (PCO)

Fala em realizar testes em massa para toda a população contra a Covid-19. Propõe ainda a estatização do sistema de saúde, contratação em larga escala de profissionais e abertura de milhares de leitos nos hospitais públicos. Ele também defende a legalização do aborto no programa, embora isso não seja da alçada da prefeitura.