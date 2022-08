Candidatos ao Governo focam em campanha no interior do Amazonas

Carol Braz (PDT) escolheu Manacapuru onde visitou um mercado e conversou com os trabalhadores. “Apresentando o nosso plano de governo e dando esperança ao povo de Manacapuru por dias melhores no Amazonas”, disse.

Eduardo Braga (MDB) desembarcou em Caapiranga pela manhã com alguns aliados onde subiu em um carro aberto e puxou uma carreata com centenas de apoiadores segurando bandeiras.

Manaus/AM - Dados recentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que o eleitorado do Amazonas, até julho deste ano, é representado por 2,6 milhões de pessoas. Pensando nisso, cada vez mais, candidatos ao Governo do Estado têm apostado em campanhas pelo interior. Somente na capital, há 1,4 milhão de eleitores, enquanto no interior, 1,2 milhão.

