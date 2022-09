Candidatos ao Governo do Amazonas fazem campanha e gravações hoje

Carol Braz (PDT) visita o CREA-AM com o vice Engenheiro Machadão e participa de reunião com apoiadores e lideranças.

Manaus/AM - A menos de um mês para as eleições, os candidatos ao Governo do Amazonas seguem realizando campanha em Manaus e cidades do interior para garantir voto dos eleitores. Nesta quinta-feira (8), eles realizam encontros, fazem gravações e visitas a instituições. Confira:

