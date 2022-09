Candidatos ao Governo do Amazonas cumprem agenda de compromissos nesta sexta; confira

Manaus/AM - A menos de 10 dias para as eleições deste ano, os candidatos ao Governo do Amazonas têm realizado importantes compromissos de campanha para conseguir o voto do eleitor indeciso. Confira agenda dos postulantes para esta sexta-feira (23).

Amazonino Mendes (Cidadania) faz “Jipada" na zona Sul de Manaus e tem gravação para o programa eleitoral e de conteúdo para as redes sociais.

Carol Braz (PDT) participa de recepção da candidata a vice de Ciro Gomes, Ana Paula Matos, no Aeroporto Eduardo Gomes, e coletiva de imprensa na sede do PDT, tem gravação no Teatro Amazonas e participa de reunião com os moradores do bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste.

Eduardo Braga (MDB) tem gravação de programa eleitoral e participa de eventos de campanha no interior do estado.

Israel Tuyuka (Psol) tem reunião com lideranças indígenas e comunitárias em São Gabriel da Cachoeira.

Henrique Oliveira (Podemos) faz bandeiraço no bairro Nova Floresta e na Compensa.

Ricardo Nicolau (Solidariedade) participa de gravações para redes sociais e programa eleitoral, tem caminhada na zona Oeste de Manaus e reunião com lideranças e comunitários da zona Leste.

Wilson Lima (União Brasil) cumpre agenda em Humaitá.