Candidatos ao Governo do Amazonas apostam em dancinhas do TikTok durante campanha

Manaus/AM - O voto democrático nas eleições tem um valor que muitos brasileiros desconhecem. Uns trocam por implantes, botijas de gás e até mesmo tanques de gasolina cheios, por outro lado, candidatos tentam a todo custo garantir votos de forma honesta, como o caso de Eduardo Braga (MDB) e Wilson Lima (União Brasil), que apostaram em dancinhas do TikTok com jingles de suas campanhas ao Governo do Amazonas.

O primeiro a postar a dancinha em suas redes sociais foi Eduardo Braga. Fazendo os gestos que rapidamente viralizam, ele e a vice, Anne Moura, mostraram gingado ao som do ritmo piseiro. O local escolhido foi o estúdio e a Praça do Paço Municipal, no Centro de Manaus.

“Pra nossa vida melhorar, pra crescer tem que mudar, tem que escolher o homem certo, o que sabe governar. Eduardo já mostrou que não tá pra brincadeira, agora tô com Eduardo, quem não tá, tá de bobeira. Eu tô com Dudu, eu tô com Dudu, eu tô com Dudu, vem que só falta tu”.

Em seguida, foi a vez do candidato à reeleição, Wilson Lima, que tem mais de 300 mil seguidores nas redes, postar a dancinha. Mesmo sem aparecer dançando, o ritmo escolhido foi o Boi-Bumbá, em gravação feita na praia da Ponta Negra e apresentada por um casal de jovens.

“É por isso que eu quero Wilson, é por isso que eu quero Wilson, é por isso que eu quero mais. É por isso que eu quero quem é capaz. É por isso que eu quero Wilson, é por isso que eu quero Wilson, é por isso que eu quero mais. É por isso que eu quero quem já faz”, diz a música de sua campanha.

Experiente na política, Amazonino Mendes (Cidadania) não postou dancinhas nas redes, mas publicou uma música chiclete com críticas ao som de carimbó. “O Negão tá disparado, tá em primeiro lugar! E em tudo que é pesquisa lá na frente ele está. O povo quer Amazonino pro Amazonas governar. Quem tá lá atrás é quem precisa de ter muita perna pra alcançar. Governador é o Negão, o 23 é o Negão, governador é o Negão! Tá na cabeça e no coração”, diz o jingle.

Que continua após o refrão: “As grandes obras que até hoje ajudam a população vieram de Amazonino, de sua cabeça e do seu coração! Pra fazer um bom governo não precisa ser atleta não. Basta ter a sabedoria e a experiência do Negão. Governador é o Negão, o 23 é o Negão, governador é o Negão! Tá na cabeça e no coração”.

Já Ricardo Nicolau (Solidariedade) publicou um vídeo com apoiadores em feiras com o seu jingle de campanha ao fundo no ritmo de forró.

“Eu tô com Nicolau pro que der e vier, pra fazer o Amazonas como a gente quer. Ele tá com o povo e o povo tá com ele. O nosso voto é dele, nele a gente bota fé. O R77 é um cara diferente, amazonense raiz, gente dá gente. Nicolau tá preparado para essa missão: governar o Amazonas com amor no coração. O R77 é o governador que o nosso povo sonhou e esse momento chegou. Ricardo Nicolau, vamos juntos à vitória pra mudar a nossa história, é com Ricardo que eu vou”.

Outros candidatos como Israel Tuyuka (PSol), Henrique Oliveira (Pode), Carol Braz (PDT) e Nair Blair (Agir) ainda não publicaram jingles de campanha.