Candidato à prefeitura de cidade de Mato Grosso do Sul morre na antevéspera da eleição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na tarde de sexta (13), antevéspera das eleições municipais, o candidato à prefeitura da cidade sul-mato-grossense de Naviraí, Onevan José de Matos (PSDB), morreu aos 77 anos.

Matos atua no cenário político de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso desde 1975. Foi deputado estadual por nove mandatos e prefeito da cidade de 1989 a 1992. O político morreu no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo (SP), vítima de infarto.

"A Prefeitura Municipal de Naviraí através de seu representante prefeito José Izauri de Macedo, em nome de servidores e a população em geral, com pesar, apresenta as condolências a família enlutada pela perda do deputado estadual e ex-prefeito Onevan José de Matos", diz nota de pesar emitida pelo município.

O nome de Matos segue nas urnas eletrônica e, caso eleito, quem assume é o vice da chapa, Márcio André (PTB). A coligação entre PTB e PSDB deve indicar um novo vice para a Justiça Eleitoral.