Candidato a governador do RS é atingido por fio e termina campanha de tapa-olho

Conforme a última pesquisa Ipec, de sexta-feira (30), Heinze é o quarto colocado nas intenções de voto, com 4%. À frente, estão Eduardo Leite (PSDB), com 36%, Onyx Lorenzoni (PL), 27%, e Edegar Pretto (PT), 18%.

FOLHAPRESS - O senador Luis Carlos Heinze (PT), que concorre ao governo do RS, sofreu um acidente e feriu o olho na reta final da campanha, na sexta-feira (30), em Caxias do Sul.

