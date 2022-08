Candidato do Psol, Israel Tuyuka vai combater escolas sem partido e cívico-militares no Amazonas

Manaus/AM - Pautado na representatividade de todas as lutas que defendem as causas dos minorizados e da classe trabalhadora, o indígena e candidato ao Governo do Amazonas pelo Psol, Israel Tuyuka, vai combater escolas sem partido e Escolas Cívico-militares no estado.

De acordo com o Plano de Governo do candidato, além desta proposta de combate à ideologização, no campo da educação, Israel também pretende erradicar o analfabetismo, implantar gradualmente a refeição do meio-dia, atendendo a princípios da economia solidária e realizar concurso para Professores Assistentes de alunos com autismo.

“Nosso governo será feito com ampla participação popular e não de cima para baixo, por isso apoiamos a todos em suas particularidades e a luta de vocês também é a nossa luta”, diz o candidato.