Candidato do Novo em SP defende integração de guardas municipais com PM

O governo de João Doria (PSDB) investiu R$ 60,3 milhões para um contrato de 30 meses –R$ 786 por câmera, incluindo toda infraestrutura necessária ao funcionamento do sistema. As mortes por intervenção policial apresentaram forte redução nos batalhões da PM-SP com uso das bodycams.

O uso das câmeras nos uniformes virou assunto da pré-campanha ao governo de São Paulo. O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), por exemplo, pretende acabar com o uso do equipamento, uma das principais ações da gestão tucana na área de segurança pública.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidato ao Palácio dos Bandeirantes pelo Novo, Vinicius Poit trabalha num programa de governo enxuto, baseado em 30 metas. O número é o mesmo de seu partido. A coordenação, tanto do plano quanto da campanha, está a cargo do ex-deputado Xico Graziano.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.