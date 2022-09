Candidato a deputado, Fernando Holiday diz que comitê foi alvo de ataque

Um boletim de ocorrência foi registrado como "intolerância política" porque, segundo ele afirma, já vem recebendo ameaças pela internet. Ele afirma que foi alvo de xingamentos na avenida Paulista no domingo (25). Holiday foi integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) e deixou o grupo em janeiro de 2021.

"Só tinha lá as cinzas e o resto das faixas", diz Holiday, atualmente vereador. De acordo com o parlamentar, os vizinhos não viram o ataque e não foram encontrados registros em câmeras de segurança próximas.

Ele afirma que três banners que identificavam o local, no bairro paulistano da Vila Saúde (zona sul), com o seu número na urna e o do candidato a estadual Lucas Pavanato (Novo) foram queimados.

