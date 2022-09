Candidato a deputado é vítima de injúria racial na Bahia: 'Fique na senzala'

Além disso, a partir deste ano os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados serão contados em dobro na definição dos valores do fundo partidário e do fundo eleitoral distribuídos aos partidos políticos. A medida será válida até 2030.

Nesta quarta (21), ele registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia em Feira de Santana. Foi acompanhando do presidente municipal do PSB, Beto Tourinho. O caso será investigado pela Polícia Civil da Bahia.

"As pessoas não conseguem ver uma pessoa da minha cor na posição de um deputado federal. O que está na cabeça delas é a imagem que a gente vê do Congresso, que é um número insignificante de negros", afirmou Mazo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.