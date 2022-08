Candidato ao governo de MG, PM compara sua trajetória à de JK

Embora apareça no vídeo ao lado de Jair Bolsonaro (PL), ele diz não comungar do mesmo discurso do presidente sobre segurança pública. Para Tristão, o mote de que "bandido bom é bandido morto" é vazio.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidato do PMB ao governo de Minas Gerais, o policial militar Paulo Tristão comparou em vídeo de campanha sua trajetória à do ex-governador e ex-presidente Juscelino Kubitschek.

