Candidata que pediu para não votarem nela teve quase 10 mil votos no DF

Mesmo com o pedido, a candidatura teve 0,61% dos votos válidos (9.676 votos) e foi o suficiente para ficar em quinto lugar. Damares Alves (Republicanos) venceu a disputa no Distrito Federal com 44,98% dos votos válidos (714.562 votos).

O TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal) negou a candidatura do suplente Flávio Donin às vésperas da eleição. "A nossa chapa teve o indeferimento de um dos suplentes. Estou muito triste e decepcionada. Não acho justo vocês votarem amanhã sabendo que meus votos serão anulados", disse ela.

No Instagram, ela disse que estava elegível, mas que não seria justo pedir voto já que seriam todos anulados. "Não vote em mim. Não desperdice o seu voto. Calma, eu estou completamente elegível. Não tem nada de errado comigo ou com a minha candidatura".

