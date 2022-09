Candidata em SP registra boletim por ameaças

Uma delas faz menção a "ação de execução" contra ela caso não desista da candidatura. A mensagem com conteúdo mais grave fazia referências a ataques em seu comitê de campanha e na sede do PSDB.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidata a deputada federal por São Paulo pelo PSDB, Claudia Carletto fez boletim de ocorrência na Polícia Civil após receber ameaças anônimas. No domingo (18), ela diz ter recebido cinco e-mails com xingamentos e ameaças.

