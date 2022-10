Candidata ao Senado por PE sofre acidente em evento e passa por cirurgia

No Twitter, a candidata disse que seu estado de saúde era bom, mas que estava com dores no local da queda. Atualmente, Leitão está no quinto mandato como deputada estadual da Assembleia Legislativa de Pernambuco pelo PT.

Leitão disse no Twitter que teve uma fratura no fêmur esquerdo. A candidata passou por uma cirurgia na manhã deste sábado (1º).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.