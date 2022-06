Campanha quer que Bolsonaro intensifique agendas na periferia

A expectativa é que a chegada do ex-secretário de Comunicação da Presidência Fábio Wajngarten à campanha ajude a melhorar essa interlocução. Ele terá a missão de identificar ações de governo que conversem com as necessidades eleitorais de Bolsonaro.

A dificuldade tem sido a falta de interlocução entre as equipes da campanha e presidencial. Embora o núcleo político tenha entre seus integrantes o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), ainda não há uma estrutura formal que priorize agendas e ações palacianas pensando na reeleição.

O diagnóstico é de que é necessário explorar uma imagem de simplicidade e de proximidade com o povo para humanizar mais a figura do presidente. Essa seria uma das estratégias para reverter a alta rejeição entre mulheres e jovens.

