Campanha de Tarcísio diz que aposta na polarização explica vantagem sobre Rodrigo

Esses aliados do ex-ministro visualizam duas âncoras das quais o tucano terá muita dificuldade de se livrar: as políticas de restrição de circulação para conter a pandemia da Covid-19 (que eles chamam de "fica em casa, a economia a gente vê depois") e o aumento de impostos no mesmo período.

Nas contas dos membros da campanha de Tarcísio, à medida que for cada vez mais identificado como o escolhido do presidente, ele subirá mais ainda.

Nessa disputa, o atual governador ficou sem padrinho. Originalmente, o posto caberia a João Doria (PSDB), que desistiu da disputa à Presidência diante da alta rejeição ao seu nome e do isolamento dentro do próprio partido.

