Campanha de Moro investe em apresentá-lo como cidadão comum do interior

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pré-candidato a presidente, Sergio Moro (Podemos) começou a "se apresentar" aos eleitores em redes sociais como um cidadão comum do interior do país, vindo da classe média.

"Sou filho da dona Odete, professora de português, e do seu Dalto, professor de geografia. Por conta disso, cresci entre muitos livros, atlas e pescarias com meu pai nos rios do Paraná", disse ele, em post no Instagram publicado na quarta-feira (16).

Moro diz ainda que estudou em escola religiosa, era o nerd da turma e adorava gibis de super-heróis, como Homem-Aranha e X-Men. Depois, interessou-se por clássicos, como as obras do russo Dostoiévski.

Em breve, Moro deve começar a gravar vídeos para as redes sociais com a mesma mensagem. A campanha do ex-juiz avalia que, embora seja bastante conhecido da população brasileira em geral, é preciso ampliar sua imagem para além da de juiz da Lava Jato. A ideia é tentar aproximar sua trajetória da que tiveram milhões de brasileiros.