Campanha de Mayara avança de Norte a Sul na capital amazonense

Manaus/AM - Aproveitando cada oportunidade de estar próximo à população, a deputada estadual Dra. Mayara Pinheiro (Republicanos), candidata à reeleição, tem intensificado as visitas pelos bairros da capital. Nessa quinta-feira (8), foi a vez do Colônia Santo Antônio, na zona Norte, e Mauazinho, na zona Sul.

De acordo com Mayara a população precisa conhecer mais o trabalho realizado no início de sua carreira política em Coari e sobre os resultados alcançados em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Para ela, as visitas e o corpo a corpo fazem a diferença neste momento.

“É gratificante poder reunir pessoas e falar sobre minha história e explicar como conquistamos êxito diante dos desafios. As pessoas perguntam: porque esse grupo político de Coari sempre ganha as eleições? Sabe qual resposta? Porque respeitamos quem merece ser respeitado: o povo. Somos seus representantes e a população sempre terá prioridade na nossa gestão. Esse é o segredo” enfatizou Mayara.



Em seu discurso, a candidata destacou os benefícios recebidos pela população por meio da destinação de emendas parlamentares na Aleam, citando entre eles, o repasse de R$ 1 milhão para o Hospital Francisca Mendes e R$ 500 mil para o Hospital 28 de Agosto. Projetos voltados para as mulheres e para crianças com deficiência também foram enfatizados por Mayara.

“Tenho Lei sancionada, que garante contrato de trabalho para mulheres que sofreram violência doméstica, pois, meu objetivo é amparar essas mulheres criando oportunidades de autonomia financeira e a possibilidade de um recomeço de vida. Também tenho um projeto, tramitando na Aleam, que visa dar prioridade de atendimento para crianças com deficiência. Benefício para as mães que aguardam por uma consulta ou exame numa fila sem fim e mais conforto para as crianças, que precisam de um acolhimento diferenciado” .

A deputada falou também sobre a candidatura do irmão, Adail Filho, para deputado federal. Segundo Mayara a experiência do ex-prefeito de Coari vai ser importante na defesa dos interesses do povo do Amazonas na esfera federal.

“O Adail foi um gestor muito dinâmico e comprometido, enquanto prefeito de Coari, e tenho certeza de que ele está, completamente, preparado para representar e defender os amazonenses na Câmara Federal e junto aos Ministérios”, disse a parlamentar.

Mayara encerrou agradecendo pela forma calorosa como tem sido recebida nos bairros de Manaus e também nas cidades do interior.