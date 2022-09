Campanha de Lula aciona TSE contra uso eleitoral de viagem de Bolsonaro a Londres

"A fala de Bolsonaro demonstra o cunho eleitoral do discurso realizado no contexto de viagem oficial do Estado Brasileiro, que em nada poderia se confundir com sua campanha à reeleição", apontam os advogados do ex-presidente.

"Desde sua chegada a Londres, percebe-se que Bolsonaro confunde as figuras de presidente da República com a de candidato à reeleição, sequestrando atos oficiais da República brasileira para fazer campanha eleitoral, o que é absolutamente irregular", afirmam os advogados da chapa Lula/Alckmin, Eugênio Aragão e Cristiano Zanin Martins.

