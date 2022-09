Campanha de Ciro diz que bolsonarista tentou agredir o candidato em Porto Alegre

Ele afirmou que estava participando do ato no Parque Harmonia, quando foi provocado por um militante bolsonarista.

Depois disso, diz Lisandro, ele que foi agredido por aliados do pedetista: "Foram eles que vieram para cima de mim e me agrediram, fiquei com uma lesão no olho", disse Lisandro, que afirmou que irá registrar um boletim de ocorrência.

Em entrevista, o advogado Lisandro Vargas Vila Nova afirmou que não tentou agredir o candidato Ciro Gomes. Ele disse que estava no parque acompanhado da filha, de 10 anos, se aproximou do pedetista e gritou o nome presidente Jair Bolsonaro, de quem é apoiador.

Os policiais federais que fazem parte da equipe de segurança de Ciro retiraram o agressor do local. O homem, identificado como Lisandro Vargas Vila Nova, embora tenha afirmado estar armado, foi revistado e nenhuma arma foi encontrada, segundo a equipe do candidato.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.