Campanha atribui rouquidão de Lula a eventos, mas se preocupa com imagem

SÃO PAULO, SP, BRASÍLIA, DF, RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A rouquidão apresentada pelo ex-presidente Lula (PT) durante o debate presidencial de domingo (28) e também em eventos dos últimos dias se tornou uma preocupação entre aliados do líder petista. Embora garantam que ele está bem, temem a imagem que a voz pode passar.

Integrantes da cúpula do PT afirmam que Lula tem um bom estado de saúde. O excesso de rouquidão na voz, dizem, tem a ver com os eventos de campanha e com um refluxo gástrico adquirido pelo ex-presidente. O petista tem tomado bastante água, feito tratamento caseiro com mel e exercícios com fonoaudiólogo.

Aliados se preocupam, entretanto, que a rouquidão de Lula passe para o público uma imagem de agressividade no discurso, já que o petista precisa fazer muito esforço para falar.

A socióloga Rosângela da Silva, a Janja, esposa do líder petista, já reclamou a assessores do excesso de sessões de fotos a que ele se submete.

De acordo com aliados, Lula foi ao debate a contragosto porque tendia a concordar com uma ala da coordenação da campanha que defendia que ele não fosse, porque, como líder das pesquisas, seria alvo de ataques. O ex-presidente parecia cansado também.

A campanha passou a reavaliar a participação de Lula nos próximos debates presidenciais, com exceção do promovido pela TV Globo, que marca o encerramento do primeiro turno das eleições.

Em sua conta oficial no Twitter, Ciro Gomes (PDT) postou uma foto de Lula e escreveu que o petista está "cada dia mais fraco, fisicamente, psicologicamente e teoricamente (sic), para enfrentar a direita sanguinária". Em seguida, apagou o post após ter sido criticado por petistas devido ao ataque à saúde do ex-presidente.

A postagem expôs a avaliação da cúpula do PDT de que o ex-presidente passou no debate a imagem de fragilidade e de falta de habilidade em se defender dos ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O presidente do PDT, Carlos Lupi, criticou a mensagem e disse ter sido bom que ela "foi apagada a tempo". "Campanha é para discutir política."

Lula rebateu, e seu perfil oficial no Twitter compartilhou trecho do embate com Ciro na noite anterior acompanhado da legenda: "Ontem, no debate da Band, Lula tratou Ciro Gomes com respeito".