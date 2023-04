Câmara vai ouvir ministro dos Direitos Humanos sobre fala pedindo descriminalização de drogas

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados recebe nesta quarta-feira (12) o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Luiz de Almeida. Ele deve esclarecer entrevista dada à BBC News em que ele cobrou que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgue uma ação sobre descriminalização das drogas. O ministro disse ser favorável à descriminalização das drogas por acreditar que isso pode diminuir a pressão sobre o sistema carcerário brasileiro.

"Legalizar não se torna uma solução, se queremos proteger nossas famílias devemos fortalecer a ação e preparo da polícia com investimentos no setor, em equipamentos e em inteligência", disse o deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), que pediu a audiência com o ministro.

Bilynskyj afirma que a legalização não acabará com o mercado paralelo. "Alegar que regularizar esse mercado ilegal seria o suficiente para acabar com ação de traficantes é acreditar num mundo de utopismos e irrealidades", criticou.

Para Bilynskyj, a fala do ministro foi desrespeitosa. "Entendemos como desrespeitosa a fala do ministro não somente com a população que acredita na defesa da vida, mas com a própria população que está querendo se livrar desse mal, que está em processos de reabilitação em casas de recuperação. É menosprezar a ação de nossas polícias", criticou o deputado.

Luiz de Almeida também deve falar sobre a situação dos presos após os ataques ocorridos no dia 8 de janeiro contra as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

A audiência será realizada no plenário 6, a partir das 14 horas.