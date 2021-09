Câmara passará a incluir licença-maternidade nos painéis de votações

Na ocasião, Bomfim ainda destacou que as deputadas Áurea Carolina (PSOL-MG) e Talíria Petrone (PSOL-RJ), suas correligionárias, passaram por situação semelhante quando exerceram a licença-maternidade e chegaram a figurar em rankings como "as deputadas mais faltosas em 2020".

"Não há nenhum registro oficial para a população que acompanha de perto as votações da Câmara de que, na realidade, encontro-me exercendo meu direito à licença-maternidade", disse no ofício com a solicitação.

A adoção da medida, que passará a especificar adequadamente os afastamentos dos parlamentares, ocorre após requerimento enviado no mês passado pela deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP). A parlamentar do PSOL classifica a decisão da Mesa como um marco político e de transparência para a Câmara dos Deputados.

