Câmara instaura processo de cassação contra Janones por suspeita de 'rachadinha'

No último dia 4, o ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou a abertura de inquérito. A solicitação de investigação foi feita pela vice-procuradora-geral da República, Ana Borges Coêlho Santos, para a apuração de supostas práticas dos crimes de associação criminosa, peculato e concussão.

O parlamentar mineiro também é investigado no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

O órgão tem caráter consultivo. Caso decida recomendar a cassação, ela só ocorrerá com o apoio, no plenário da Câmara, de ao menos 257 dos 513 deputados.

