Câmara de SP deve aumentar prazo de segurança da PM a ex-presidentes da Casa

O texto prevê que ao menos dois policiais cuidem da segurança pessoal de ex-presidentes da Câmara após o término do mandato, na proporção de um ano para cada ano de mandato do parlamentar como presidente, ininterruptos ou não. Atualmente, uma regra aprovada em 2006 estabelece que esse serviço deve ser prestado por até dois anos.

