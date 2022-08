Câmara de Manaus tem debandada com 25 vereadores faltosos nesta segunda

De acordo com calendário no site da CMM, não há eventos agendados para este dia, mas na pauta da reunião ordinária há algumas demandas em discussão como a votação do parecer favorável da 3ª Comissão ao PL n. 615/2021, de autoria do Vereador João Carlos, que “proíbe a instalação e o uso de banheiros multigêneros no Município de Manaus”.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.