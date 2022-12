Câmara dá medalha para Michelle Bolsonaro e a Bruno e Dom Phillips, mortos em junho

Serão condecorados ainda o ministro Marcelo Queiroga (Saúde), o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, o vice-presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e a presidente do Podemos, Renata Abreu.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Câmara dos Deputados concede nesta quarta-feira (7) medalha Mérito Legislativo à primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e a Bruno Pereira e Dom Phillips, assassinados em junho no Vale do Javari.

